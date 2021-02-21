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​Каррагер: «Ливерпуль» не может повторять, что им не хватает ван Дейка»

21 Февраля 2021, 10:47,

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался после поражения команды в дерби с «Эвертоном» (0:2).

«Ливерпуль» был настолько беден на поле, что получил по заслугам. Они не могут повторять: «Нам не хватает ван Дейка». Мне и самому надоело об этом говорить.

В атаке у «Ливерпуля» такие же большие проблемы, как и в обороне. Я знаю, что они много владеют мячом, но это ничего не значит, если ты не создаёшь моменты. И это очень большая проблема сегодняшнего «Ливерпуля», - высказался Каррагер в эфире Sky Sports.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джейми Каррагер
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