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Хендерсон опроверг слухи о конфликтах в «Ливерпуле»

15 Февраля 2021, 23:05,

Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о слухах, которые возникли вокруг команды в последнее время.

«Мне не нужно говорить о деятельности тех, кто придумывает слухи о тренере или нашей раздевалке», - приводит слова капитана мерсисайдцев журналист Джеймс Пирс. «В слухе о драке Алиссона и Роббо нет ни капельки правды».

В текущем сезоне Джордан Хендерсон провёл за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Он выступает за мерсисайдцев с 2012 года - за этот период он отыграл за клуб 360 матчей в английской Премьер-лиге, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.

 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон, Апл
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