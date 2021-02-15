Хендерсон опроверг слухи о конфликтах в «Ливерпуле»

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15 Февраля 2021, 23:05,
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Полузащитник английского «Ливерпуля» Джордан Хендерсон высказался о слухах, которые возникли вокруг команды в последнее время.
«Мне не нужно говорить о деятельности тех, кто придумывает слухи о тренере или нашей раздевалке», - приводит слова капитана мерсисайдцев журналист Джеймс Пирс. «В слухе о драке Алиссона и Роббо нет ни капельки правды».
В текущем сезоне Джордан Хендерсон провёл за «Ливерпуль» 26 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Он выступает за мерсисайдцев с 2012 года - за этот период он отыграл за клуб 360 матчей в английской Премьер-лиге, забил 31 гол и отдал 46 голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
|Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон, Апл