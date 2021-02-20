Клопп прокомментировал очередное домашнее поражение «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения от «Эвертона» (0:2) на «Энфилде».

«Первый гол, в ситуации с которым мы должны были лучше защищаться, определил направление игры. Мы преуспевали с творческой точки зрения, но мы отыгрывались, поэтому не были достаточно спокойны. «Эвертон» защищался глубоко и страстно, однако у нас всё же были моменты, которые нам не удалось завершить голом.

Во втором тайме мы немного изменили состав, чтобы доставить сопернику больше проблем. Сразу появились хорошие моменты. Можно говорить об игре целый час и понять, что 90% наших действий были положительными и только 10% - отрицательными. Нам нужно исправить эти 10%, потому что они и сделали разницу», - сказал Клопп Sky Sports.