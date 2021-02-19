Клопп: «Я по-прежнему уверен в Алиссоне»

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19 Февраля 2021, 20:49,
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Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал голкипера своей команды Алиссона.
«Конечно, я по-прежнему уверен в Алиссоне, ничего не изменилось. Все мы люди, он тоже. Вы увидели это в последних двух играх. Конечно, ему нужно много работать, этим Алиссон и занимается.
Ошибки не нравятся никому, все люди одинаковые, Алиссон слишком умён, чтобы не понимать этого. Ещё раз повторюсь, у меня нет никаких сомнений в нём», - цитирует немецкого специалиста This Is Anfield.
Отметим, что Алиссон допустил несколько результативных ошибок в предыдущих играх, но в последнем матче против «РБ Лейпцига» отстоял на ноль.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Алиссон Бекер