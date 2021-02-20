​Анчелотти: «Победа на «Энфилде» - хороший подарок нашим болельщикам»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти высказался после гостевой победы над «Ливерпулем» (2:0). «Ириски» обыграли «красных» в дерби в Премьер-лиге на выезде впервые с 1999 года.

«Мы действительно счастливы. «Эвертон» долгое время не мог победить на «Энфилде». Это подарок нашим болельщикам. Выступление команды было хорошим. Мы были сконцентрированы, много работали и были точны в реализации моментов.

Прекрасная комбинация Родригеса и Ришарлисона в ситуации с первым голом помогла нам почувствовать себя увереннее. На «Энфилде» вам всегда приходится много защищаться, ведь «Ливерпуль» остаётся фантастической командой, но нам это удавалось.

Мы заработали три очка в дерби, в особенной игре. Теперь нам нужно начинать набирать по три балла и дома. На своём поле мы выступаем недостаточно хорошо», - рассказал Анчелотти BBC.