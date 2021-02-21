​Клопп высказался о травме Хендерсона

В субботнем матче чемпионата Англии против «Эвертона» «Ливерпуль» потерял очередного игрока – травму получил Джордан Хендерсон. Футболист покинул поле уже на исходе получаса игрового времени. После финального свистка ситуацию прокомментировал наставник «красных» Юрген Клопп.

«Это пах, приводящая область. Никто в медицинском штабе не был оптимистичен. Всё выглядит не очень хорошо, но я с надеждой жду завтрашнего обследования», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, «Ливерпуль» в субботу вечером проиграл «Эвертону» на своём поле с результатом 0:2.