​Клопп высказался о травме Хендерсона

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21 Февраля 2021, 00:24,
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В субботнем матче чемпионата Англии против «Эвертона» «Ливерпуль» потерял очередного игрока – травму получил Джордан Хендерсон. Футболист покинул поле уже на исходе получаса игрового времени. После финального свистка ситуацию прокомментировал наставник «красных» Юрген Клопп.
«Это пах, приводящая область. Никто в медицинском штабе не был оптимистичен. Всё выглядит не очень хорошо, но я с надеждой жду завтрашнего обследования», - приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, «Ливерпуль» в субботу вечером проиграл «Эвертону» на своём поле с результатом 0:2.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Джордан Хендерсон