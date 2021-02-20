Четвёртая подряд «баранка» «Ливерпуля» - команда Клоппа всухую проиграла дерби с «Эвертоном»

Невероятно, но факт - действующий чемпион Премьер-лиги проиграл в четвёртом матче кряду. Казалось, успешный матч в Лиге чемпионов должен был придать «Ливерпулю» сил и уверенности в себе, но команда Юргена Клоппа сегодня уступила в дерби «Эвертону», который в таких матчах не побеждал очень и очень давно.

Уже на третьей минуте Ришарлисон выбежал один на один с голкипером и открыл счет. Как ни старался «Ливерпуль», но никак не мог отправить мяч в сетку, а в концовке пропустил еще раз, когда Гильфи Сигурдссон забил с 11-метрового.

2:0, и ливерпульские команды с 40 очками расположились на шестом месте.