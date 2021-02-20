Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Четвёртая подряд «баранка» «Ливерпуля» - команда Клоппа всухую проиграла дерби с «Эвертоном»

20 Февраля 2021, 22:26,

Невероятно, но факт - действующий чемпион Премьер-лиги проиграл в четвёртом матче кряду. Казалось, успешный матч в Лиге чемпионов должен был придать «Ливерпулю» сил и уверенности в себе, но команда Юргена Клоппа сегодня уступила в дерби «Эвертону», который в таких матчах не побеждал очень и очень давно.

Протокол игры  
Ливерпуль 0:2 Эвертон
    3' Ришарлисон (0:1)
    83' Сигурдссон Гильфи (0:2)
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Кабак Озан   45' Хендерсон Джордан   30' (Филлипс Натаниэль (   30') Робертсон Эндрю Тьяго Алькантара   87' (Ориги Дивок (   87') Вейналдум Джорджиньо Джонс Кёртис   63' (Шакири Джердан (   63') Салах Мохамед Фирмино Роберто Мане Садио   67'
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс Кейта Наби Уильямс Неко Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Дэвис Бен II
Пикфорд Джордан Холгейт Мэйсон Кин Майкл Годфри Бен Коулмэн Шеймус Дукуре Абдулай Дэйвис Том Гомеш Андре   41'   59' (Сигурдссон Гильфи (   59') Динь Люка Родригес Хамес   62' (Калверт-Льюин Доминик (   62') Ришарлисон   86' (Айуоби Алекс (   86')
Запасные: Кинг Джошуа Оньянго Тайлер Аллан Маркес Ольсен Робин Бернард Дуарте Нкунку Нильс
20 февраля. Стадион "Энфилд".

Уже на третьей минуте Ришарлисон выбежал один на один с голкипером и открыл счет. Как ни старался «Ливерпуль», но никак не мог отправить мяч в сетку, а в концовке пропустил еще раз, когда Гильфи Сигурдссон забил с 11-метрового.

2:0, и ливерпульские команды с 40 очками расположились на шестом месте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Эвертон
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Комментарии (4)
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0
CERG
20 Февраля 2021, 23:22

Ливерпуль пошел на спад и никакого Кеии и прочих придурков мы на ветке не видим)

0
CELTIC FROST
20 Февраля 2021, 22:53

Жесть какая-то творится((

0
TAPAHTNHO
20 Февраля 2021, 22:52

Ахтунг Юрген капитулирен

1
Element-22
20 Февраля 2021, 22:29

а это до сих пор 7 пенальти МЮ в этом сезоне не дают толерасту титул защитить?

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