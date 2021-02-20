Четвёртая подряд «баранка» «Ливерпуля» - команда Клоппа всухую проиграла дерби с «Эвертоном»

|
20 Февраля 2021, 22:26,
|
|
Невероятно, но факт - действующий чемпион Премьер-лиги проиграл в четвёртом матче кряду. Казалось, успешный матч в Лиге чемпионов должен был придать «Ливерпулю» сил и уверенности в себе, но команда Юргена Клоппа сегодня уступила в дерби «Эвертону», который в таких матчах не побеждал очень и очень давно.
Протокол игры
|3' Ришарлисон (0:1)
|83' Сигурдссон Гильфи (0:2)
Алиссон Бекер • Александер-Арнольд Трент • Кабак Озан • 45'Хендерсон Джордан 30' ( Филлипс Натаниэль ( 30') • Робертсон Эндрю • Тьяго Алькантара 87' ( Ориги Дивок ( 87') • Вейналдум Джорджиньо • Джонс Кёртис 63' ( Шакири Джердан ( 63') • Салах Мохамед • Фирмино Роберто • Мане Садио 67'
Запасные: Окслейд-Чемберлен Алекс • Кейта Наби • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель • Дэвис Бен II
Пикфорд Джордан • Холгейт Мэйсон • Кин Майкл • Годфри Бен • Коулмэн Шеймус • Дукуре Абдулай • Дэйвис Том • Гомеш Андре 41' 59' ( Сигурдссон Гильфи ( 59') • Динь Люка • Родригес Хамес 62' ( Калверт-Льюин Доминик ( 62') • Ришарлисон 86' ( Айуоби Алекс ( 86')
Запасные: Кинг Джошуа • Оньянго Тайлер • Аллан Маркес • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Нкунку Нильс
20 февраля. Стадион "Энфилд".
Уже на третьей минуте Ришарлисон выбежал один на один с голкипером и открыл счет. Как ни старался «Ливерпуль», но никак не мог отправить мяч в сетку, а в концовке пропустил еще раз, когда Гильфи Сигурдссон забил с 11-метрового.
2:0, и ливерпульские команды с 40 очками расположились на шестом месте.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Эвертон
Ливерпуль пошел на спад и никакого Кеии и прочих придурков мы на ветке не видим)
Жесть какая-то творится((
Ахтунг Юрген капитулирен
а это до сих пор 7 пенальти МЮ в этом сезоне не дают толерасту титул защитить?