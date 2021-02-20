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​Эпидемия травм в «Ливерпуле» продолжается – в дерби травмировался Хендерсон

20 Февраля 2021, 21:17,

По ходу нынешнего сезона Юргену Клоппу то и дело приходится сталкиваться с кадровыми проблемами. В субботнем дерби против «Эвертона» «Ливерпуль» потерял Джордана Хендерсона. Футболист получил травму и был заменён уже на исходе получаса игрового времени на Натаниэля Филлипса.

Следить за матчем между «Ливерпулем» и «Эвертоном» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

В нынешнем сезоне Джордан Хендерсон провёл за «Ливерпуль» двадцать семь матчей. В них футболист забил один гол и сделал один результативный пас на партнёра.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Джордан Хендерсон
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