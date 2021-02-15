Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Клопп не собирается уходить из «Ливерпуля»

15 Февраля 2021, 22:01,

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что в обозримом будущем не планирует свой уход из команды. 

«Мне не нужен перерыв. Если речь о личной жизни, это личное, если речь о футболе, то я здесь на рабочем месте», - заявил немецкий специалист, сообщает Sky Sports.  «Ситуация сложная, но я вижу в этом только интересный вызов».

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Мерсисайдцы проиграли три последних матча в АПЛ и отстают уже на 13 очков от «Манчестер Сити». 
Евро-Футбол.Ру Григорий Звоников
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Апл
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