Клопп не собирается уходить из «Ливерпуля»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что в обозримом будущем не планирует свой уход из команды.

«Мне не нужен перерыв. Если речь о личной жизни, это личное, если речь о футболе, то я здесь на рабочем месте», - заявил немецкий специалист, сообщает Sky Sports. «Ситуация сложная, но я вижу в этом только интересный вызов».

Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под его руководством команда выиграла английскую Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Мерсисайдцы проиграли три последних матча в АПЛ и отстают уже на 13 очков от «Манчестер Сити».