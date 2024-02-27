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Захарян начнёт матч «Реал Сосьедада» против «Мальорки» в стартовом составе

27 Февраля 2024 • 22:31 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
1 1.60 X 3.55 2 6.70
Через 0 ч. 39 мин.

Арсен Захарян, российский полузащитник «Реал Сосьедада» попал в стартовый состав своей команды на ответный матч полуфинала Кубка Испании против «Мальорки». Напомним, что первая игра между командами завершилась в нулевую ничью, поэтому во вторник в Сан-Себастьяне всё будет начинаться заново.

У Захаряна до сих пор за свой клуб, в который он перешёл минувшим летом, лишь один ассист – в матче против «Вильярреала» в рамках Ла Лиги. Притом на поле Арсен появился уже в 28 матчах, если брать абсолютно все официальные турниры.

Отметим, что следить за текстовой трансляцией матча можно на нашем портале. До стартового свистка остаётся менее часа.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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РЕАЛ СОСЬЕДАД МАЛЬОРКА
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