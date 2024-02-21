Терёхин — о Захаряне: Ничего страшного, если он уйдёт в аренду в любой европейский чемпионат

Экс-футболист «Динамо» Олег Терёхин высказался о возможном уходе в аренду российского хавбека «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

«Даже если Захарян уйдет в аренду в любой европейский чемпионат, ничего страшного. Если при этом он будет играть, может, еще лучше для «Сосьедада». У него долгосрочный контракт», — приводит слова Терёхина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в «Реал Сосьедаде» готовы ждать год-полтора, ведь Захарян является молодым игроком, который продолжает адаптироваться к чемпионату.

В составе сан-себастьянцев 20-летний Захарян принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу. Действующий трудовой договор полузащитника с клубом рассчитан до 2029 года.