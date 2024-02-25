Рианчо считает, что в Испании Захаряну позволят раскрыться

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Ранее сообщалось, что 20-летний россиянин получил ушиб локтя в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:3).

«Обидно, что Захарян снова получил травму, сейчас ему не везёт. Если говорить о его игре в целом, то, думаю, он пока не привык к чемпионату, не адаптировался полностью. Но это нормально», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Также специалист отметил, что в «Реал Сосьедаде» Захаряну предоставят возможность развиться и в будущем стать большим игроком.

В текущем сезоне Захарян провёл за «Реал Сосьедад» 28 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.