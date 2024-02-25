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Черышев: «Захаряну нужно больше времени, чтобы привыкнуть к скоростям в «Реал Сосьедаде»

25 Февраля 2024 • 11:21 Комментировать
Реал Сосьедад
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Мальорка
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27.02 23:30

Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев поделился мнением об игре полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, 20-летний россиянин перешёл в испанский клуб летом прошлого года из «Динамо». В футболке «Реал Сосьедада» Захарян успел провести 28 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

По мнению Черышева, Захарян уже успел адаптироваться в новой стране, однако ему ещё предстоит привыкнуть к скоростям европейского футбола.

«Там всё же футбол более агрессивный, чем в РПЛ, и в то же время очень комбинационный. Полагаю, ему просто нужно немного больше времени», — цитирует Черышева Legalbet.

Свой следующий матч «Реал Сосьедад» проведёт 27 февраля против «Мальорки» в рамках 1/2 финала Кубка Испании. Начало — в 23:30 по московскому времени.

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