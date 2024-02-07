Аршавин считает, что «Реал Сосьедад» выйдет в финал Кубка Испании

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах «Реал Сосьедада» в Кубке Испании.

Напомним, вчера, 6 февраля, команда, за которую выступает российский полузащитник Арсен Захарян, сыграла вничью с «Мальоркой» (0:0) в первом матче 1/2 финала турнира.

«Такую команду как «Реал Сосьедад» больше интересует попадание в Лигу чемпионов. Дома уверенно забьют свои два гола», — сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч ТВ».

При этом эксперт выразил мнение, что победителем Кубка Испании станет мадридский «Атлетико».

Напомним, ответный матч «Реал Сосьедада» и «Мальорки» состоится 27 февраля. Начало — в 23:30 по московскому времени.