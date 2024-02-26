В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна, который получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:3).

Мундуате отметил, что игрок уже вчера провел тренировку с командой.

«Сегодня он тоже будет готовиться вместе с партнерами. Захарян готов к завтрашнему матчу кубка против «Мальорки», - приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, что ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Мальорки» пройдёт завтра, 27 февраля. Свисток о начале поединка прозвучит в 23:30 по московскому времени. Первый матч завершился безголевой ничьей.