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Кубок Испании

В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

26 Февраля 2024 • 11:52 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
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27.02 23:30

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате высказался о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна, который получил повреждение в матче 26-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» (1:3).

Мундуате отметил, что игрок уже вчера провел тренировку с командой.

«Сегодня он тоже будет готовиться вместе с партнерами. Захарян готов к завтрашнему матчу кубка против «Мальорки», - приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, что ответный матч 1/2 финала Кубка Испании против «Мальорки» пройдёт завтра, 27 февраля. Свисток о начале поединка прозвучит в 23:30 по московскому времени. Первый матч завершился безголевой ничьей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсен Захарян Йон Андер Мундуате

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