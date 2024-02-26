Захарян — в заявке «Реал Сосьедада» на кубковый матч с «Мальоркой»

Во вторник, 27 февраля, «Реал Сосьедад» примет на своём поле «Мальорку» в ответном матче Кубка Испании.

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян попал в заявку своей команды на предстоящий поединок. Напомним, первая игра между командами завершилась нулевой ничьей.

Стоит отметить, что Захарян получил небольшое повреждение в минувшей встрече с «Вильярреалом», однако ему удалось избежать серьёзной травмы.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек появился на поле в 28 матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну голевую передачу.

Начало матча 1/2 финала Кубка Испании между «Реал Сосьедадом» и «Мальоркой» запланировано на 23:30 по мск.