В «Реал Сосьедаде» оценили игру Захаряна

Пресс-атташе «Реал Сосьедада» Йон Андер Мундуате поделился комментарием об игре хавбека команды Арсена Захаряна.

«Арсен улучшается с каждым днем, и клуб им доволен. Сейчас февраль и аренда игрока невозможна. Что будет летом — бог его знает», — приводит слова Мундуате Sport24.

Напомним, 20-летний футболист перебрался в «Реал Сосьедад» летом прошлого года. В составе сан-себастьянцев Захарян провел 27 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился одним ассистом.

Контракт россиянина с «Реал Сосьедадом» рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.