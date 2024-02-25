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Захарян готов сыграть в полуфинале Кубка Испании

25 Февраля 2024 • 17:17 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Мальорка
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27.02 23:30

Хавбек «Реал Сосьедада» Арсен Захарян сможет принять участие в предстоящем матче с «Мальоркой».

Напомним, 20-летний россиянин получил повреждение в минувшей игре Ла Лиги с «Вильярреалом» (1:3) и покинул поле на 68-й минуте.

«Арсен сегодня тренировался без каких‑либо ограничений. К матчу с «Мальоркой» он будет готов», — сообщили «Матч ТВ» в пресс‑службе испанского коллектива.

Во вторник, 27 февраля, «Реал Сосьедад» примет на своем поле «Мальорку» в рамках ответного полуфинального матча Кубка Испании. Начало поединка запланировано на 23:30 по столичному времени.

Напомним, в первой встрече команды разошлись миром, не сумев забить друг другу.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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