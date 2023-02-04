Сёмин назвал российских тренеров, которые могут поработать в Европе

Знаменитый советский и российский тренер Юрий Сёмин ответил на вопрос об отечественных тренерах, которые могут продолжить тренерскую карьеру в Европе.

«Любой тренер РПЛ, знающий иностранные языки, может работать в Европе», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Напомним, что сам Сёмин работал в нескольких заграничных клубах – это киевское «Динамо», азербайджанская «Габала» и «Памира» из Таджикистана. Самым заметным российским тренером заграницей прямо сейчас является наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов.

Ранее бывший советский футболист Валерий Гладилин назвал нескольких российских тренеров, которые могли бы попробовать себя в роли рулевого европейской команды.