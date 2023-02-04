Булыкин: «Раконьяц – явно не уровень «Локомотива»

Бывший форвард столичного «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход форварда «Локо» Марко Раконьяца в сербскую «Црвену Звезду» - трансфер черногорского нападающего состоялся в рамках аренды. Выступать игрок будет за сербский гранд до середины 2023 года.

«Для меня это вообще был какой-то непонятный трансфер, непонятно потраченные деньги, этот футболист даже не соответствует уровню РПЛ», - цитирует Булыкина Rusfootball.

Бывший футболист добавил, что лучше бы «Локо» вместо легионера включил в состав нападающего с российским паспортом, и от этого было бы гораздо больше пользы.

Раконьяц за 15 матчей в составе «Локо» во всех турнирах в этом сезоне не забил ни одного гола.