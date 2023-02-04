Терёхин уверен, что аренда Раконьяца в «Црвену Звезду» - верное решение

Бывший форвард московского «Локомотива» Олег Терёхин оценил переход нападающего Марко Раконьяца из «Локо» в сербскую «Црвену Звезду».

«Думаю, это правильно. Хотя бы какие-то деньги отбить за него, хотя бы платежную ведомость по зарплате разгрузить, если в Сербии ему будут платить зарплату. Платёжную ведомость разгрузили, поэтому, может, возьмут кого-то из хороших игроков на эту зарплату», - цитирует Терёхина Rusfootball.

Напомним, недавно «Локомотив» отдал своего черногорского нападающего в аренду сербскому гранду с правом выкупа. За 15 матчей, сыгранных за «Локо», молодой игрок так и не смог ни разу поразить ворота соперника.