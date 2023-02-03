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Агент Изидора: «Вильсон не будет играть некоторое время»

03 Февраля 2023 • 23:27 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урарту
05.02 16:30

Агент французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал физическое состояние его клиента. Ранее в спортивных СМИ появилась новость, что форвард травмировал колено и некоторое время не сможет выходить на поле.

«Действительно, Вилсон некоторое время не сможет играть. Срок восстановления станет известен после медобследования», - цитирует агента Sport24.

Напомним, что под занавес открытого трансферного окна в топ-чемпионатах Европы, Изидор провалил медосмотр в «Лионе», куда он мог перейти из «Локо» в рамках арендного соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вильсон Изидор Эммануэль Лакруа
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