Агент Изидора: «Вильсон не будет играть некоторое время»

Агент французского нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора Эммануэль Лакруа прокомментировал физическое состояние его клиента. Ранее в спортивных СМИ появилась новость, что форвард травмировал колено и некоторое время не сможет выходить на поле.

«Действительно, Вилсон некоторое время не сможет играть. Срок восстановления станет известен после медобследования», - цитирует агента Sport24.

Напомним, что под занавес открытого трансферного окна в топ-чемпионатах Европы, Изидор провалил медосмотр в «Лионе», куда он мог перейти из «Локо» в рамках арендного соглашения.