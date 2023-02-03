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Источник: Переговоры по возможному переходу Баринова в «Бешикташ» продолжаются

03 Февраля 2023 • 11:55 Комментировать
Сивасспор
...
Бешикташ
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04.02 16:00

Переговоры по возможному переходу полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в «Бешикташ» продолжаются, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, агент 26-летнего хавбека Павел Банатин сейчас находится в ОАЭ. Несмотря на то, что турецкая сторона увеличила своё предложение до 5 миллионов евро, пока московский клуб его не принял.  

Ранее генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи заявил, что вопрос по трансферу Баринова давно закрыт.

В текущем сезоне Баринов провёл за «железнодорожников» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 9 миллионов евро.

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Локомотив Москва Бешикташ Дмитрий Баринов Трансферы футбола - зима 2023
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