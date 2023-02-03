«Локомотив» может получить от продажи Раконьяца пять миллионов евро

Московский «Локомотив» может получить от последующей продажи нападающего Марко Раконьяца 5 млн евро. Ранее сегодня стало известно, что форвард перебрался в сербскую «Црвену Звезду» в рамках аренды до конца текущего сезона.

«Речь идет об аренде до конца сезона с правом выкупа. До 30 июня бесплатная аренда, «Локомотив» может получить больше пяти миллионов евро за игрока — речь о трансферной стоимости и проценте от последующей продажи», - цитирует «РБ Спорт» агента форварда Игора Глушевича.

Напомним, что черногорский форвард в текущем сезоне совсем не забивал за «Локомотив», отдав лишь один ассист в 15 сыгранных во всех матчах встречах.