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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мампасси перейдёт из «Локомотива» в «Антальяспор»

04 Февраля 2023 • 20:35 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урарту
Через 18 ч. 43 мин.

Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси сменит Россию на Турцию. Игрок переходит из «Локо» в турецкий «Антальяспор». Как сообщает Ajansspor, 19-летний защитник уже подписал контракт с клубом с юга Турции.

В текущем сезоне у молодого защитника практически не было игровой практики в столичном коллективе – он сыграл семь встреч в чемпионате России и два матча в Кубке страны, а голами и голевыми передачами не отмечался.

Мампасси перешёл в «Локо» прошлой зимой из академии донецкого «Шахтёра», сумма компенсации украинскому клубу за игрока составила 3 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Антальяспор Марк Мампасси Трансферы футбола - зима 2023
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАРТУ
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