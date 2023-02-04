Мампасси перейдёт из «Локомотива» в «Антальяспор»

Защитник московского «Локомотива» Марк Мампасси сменит Россию на Турцию. Игрок переходит из «Локо» в турецкий «Антальяспор». Как сообщает Ajansspor, 19-летний защитник уже подписал контракт с клубом с юга Турции.

В текущем сезоне у молодого защитника практически не было игровой практики в столичном коллективе – он сыграл семь встреч в чемпионате России и два матча в Кубке страны, а голами и голевыми передачами не отмечался.

Мампасси перешёл в «Локо» прошлой зимой из академии донецкого «Шахтёра», сумма компенсации украинскому клубу за игрока составила 3 млн евро.