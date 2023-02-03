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Сенников: «Раконьяц ничем не помог «Локомотиву»

03 Февраля 2023 • 22:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урарту
05.02 16:30

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников раскритиковал столичный клуб и нападающего Марко Раконьяца. Напомним, что сегодня вечером «Локомотив» официально объявил об уходе игрока в «Црвену Звезду», но в рамках аренды с правом выкупа.

«Он «Локо» вообще ничем не помог, аренда – правильный шаг. Когда он выходил на поле, то выглядел очень слабо и я не понимаю, зачем его брали», - цитирует экс-игрока «РБ Спорт».

Сенников добавил, что даже если игрока и взяли на перспективу, то за полгода в «Локомотиве» он не показал абсолютно никакого прогресса, а у Ивана Игнатьева теперь больше шансов себя показать.

За 15 игр в составе «Локо» Раконьяц отдал лишь одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Марко Раконьяц
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА УРАРТУ
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