Мампасси может стать игроком «Антальяспора» в понедельник

Появились новые подробности перехода защитника «Локомотива» Марк Мампасси в турецкий клуб «Антальяспор». Как пишет «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, защитник прямо сейчас покинул расположение «Локо» и улетел в Турцию. В понедельник он уже сможет подписать трудовое соглашение с «Антальяспором», но при одном условии – медосмотр окажется успешно пройденным.

Напомним, что Мампасси – нерегулярный игрок «железнодорожников» и в текущем сезоне на его счету лишь девять сыгранных встреч во всех турнирах без результативных действий. В «Локо» российско-украинский футболист находится с прошлой зимы.