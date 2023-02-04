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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мампасси может стать игроком «Антальяспора» в понедельник

04 Февраля 2023 • 23:23 Комментировать
Локомотив Москва
...
Урарту
Через 16 ч. 38 мин.

Появились новые подробности перехода защитника «Локомотива» Марк Мампасси в турецкий клуб «Антальяспор». Как пишет «Чемпионат», ссылаясь на свои источники, защитник прямо сейчас покинул расположение «Локо» и улетел в Турцию. В понедельник он уже сможет подписать трудовое соглашение с «Антальяспором», но при одном условии – медосмотр окажется успешно пройденным.

Напомним, что Мампасси – нерегулярный игрок «железнодорожников» и в текущем сезоне на его счету лишь девять сыгранных встреч во всех турнирах без результативных действий. В «Локо» российско-украинский футболист находится с прошлой зимы.

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Евро-Футбол.Ру,
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