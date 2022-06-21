Галактионов: «Кубок Pari Премьер - очень статусный турнир»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первая игра в качестве главного тренера «Нижнего». Есть ли в связи с этим, хоть она и предсезонная, какие-то особые чувства, волнение, предвкушение?

- Ожидания? В первую очередь, потому что нам удалось провести недельный микроцикл на тренировочном сборе. Ребята получают большой объем работы, и определенные тактические занятия нам удалось провести. Нам нужно посмотреть сегодня эти нюансы. В первую очередь мы акцентируем внимание на функциональном состоянии игроков, потому что ребята после отпуска проделали объем работы, нам очень важно дозировать сегодня нагрузки. Да, это очень статусный турнир, но в то же время это один из этапов подготовки к старту чемпионата.

- Что касается состава, то один из новичков, Дмирий Рыбчинский в старте сегодня. Вячеслав Кротов в запасе. По какому принципу вы сегодня определяли стартовый состав на матч?

- Мы говорим о том, что есть группа ребят, которые составляют костяк команды. Есть игроки, которые пополнили, в том числе Рыбчинский. Мы его давно знаем, в том числе по работе с молодежной сборной России. Это достаточно качественный игрок, который даст нам качество при атакующих взаимодействиях, скорость в атаке, мы на него очень рассчитываем.