Экс-администратор «Спартака» остался разочарован игрой Бакаева в дебютном матче за «Зенит»

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи поделился с журналистами своим мнением по поводу первой игры Зелимхана Бакаева за «Зенит».

Хаджи сказал Rusfootball.info, что Бакаев его сильно разочаровал, хотя начал полузащитник неплохо и даже что-то пытался придумать, но ближе к концу матча был вообще незаметен.

«В концовке матча Бакаев будто бы исключился из игры, или его исключили партнёры», - добавил Хаджи.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента перешёл из московского «Спартака» в «Зенит». С питерским клубом полузащитник подписал долгосрочное соглашение на три года.