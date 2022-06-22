Семак оценил дебют Бакаева за «Зенит»

Наставник «Зенита» Сергей Семак рассказал журналистам о том, что думает по поводу дебютного матча Зелимхана Бакаева в составе питерской команды.

Семак сказал, что Бакаев очень старался, много двигался, пытался обострять игру и забил хороший мяч с пенальти. Тренер «Зенита» отметил, что по движению и в плане самоотдачи к Зелимхану нет никаких вопросов.

«Не сомневаюсь, что он ещё нам поможет, но сейчас ему не хватает сыгранности», - добавил Семак.

Напомним, что Зелимхан Бакаев этим летом на правах свободного агента перешёл в «Зенит» из «Спартака». Полузащитник вышел на поле в поединке с «Пари НН». Питерский клуб в итоге одержал победу по пенальти.