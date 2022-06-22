Капитан «Пари НН»: Мы много работаем над стандартами на тренировках

Капитан клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук рассказал журналистам о том, что его команда делает большой акцент на стандартные положения.

Гоцук сказал клубной пресс-службе о том, что футболисты нижегородской команды очень много работаю над стандартами на тренировках. Защитник отметил, что у Николая Калинского получаются невероятные подачи со стандартов.

«Будем стараться забивать со стандартов и в дальнейшем», - добавил капитан «Пари НН».

Напомним, что в первом матче Кубка Pari Премьер футболисты «Пари НН» в серии пенальти уступили питерскому «Зениту».