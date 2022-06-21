Кавазашвили — о решении ФИФА: «Пошли они куда-нибудь со своими санкциями!»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение ФИФА предоставить возможность всем иностранным футболистам и тренерам приостановить свои контракты с российскими клубами.

Кавазашвили считает, что отсутствие легионеров пойдёт на пользу нашему футболу, который сможет вернуть себе былое величие, утраченное в постсоветскую эпоху.

«Ничего страшного, пускай уезжают, если хотят. Так что пошли они куда-нибудь со своими санкциями! Мы в ответ можем вообще перестать брать иностранцев. Когда иностранцев не было, у нас был шикарный футбол», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Кавазашвили выделил «Краснодар», который потеряв весной всех легионеров, сумел занять четвёртое место в турнирной таблице по итогам минувшего сезона РПЛ.