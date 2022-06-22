Гендиректор «Зенита» высказался о дебюте Бакаева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу дебютного матча Зелимхана Бакаева за питерскую команду.

Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что Бакаев хорошо вышел на поле, активно действовал и забил свой удар в серии послематчевых пенальти, так что всё идет по плану. Напомним, что полузащитник вышел на поле после перерыва и помог «Зениту» обыграть «Пари НН» в серии пенальти.

В питерскую команду Зелимхан Бакаев перебрался этим летом на правах свободного агента. До этого полузащитник выступал за московский «Спартак». В прошлом сезоне Бакаев в 26 матчах РПЛ сделал шесть ассистов.