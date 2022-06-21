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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Этот матч, конечно, важен»

21 Июня 2022 • 20:05 Комментировать
Зенит
1:1
Пари Нижний Новгород
окончен после пенальти

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Пари НН» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый предсезонный матч. По вашему опыту, на этом этапе подготовки какие выводы те, кто смотрит игру на поле, могут делать о состоянии команд? Или это совсем еще рано?

- Со стороны, наверное, совсем рано смотреть. Нам есть на что уже посмотреть, потому что мы понимаем, как ребята выглядят на тренировках, что они делают, для чего они делают. Конечно, что-то для себя можем почерпнуть. В любом случае, это первая игра после длительной паузы. Естественно, функциональное состояние здесь выходит на первый план. Нужно почувствовать ритм игры.

Этот матч, конечно, важен. Я не видел ни одной игры, где одна команда не хочет выиграть. Плюс, естественно, атмосфера, болельщики, которые и сейчас на стадионе. Конечно, она напоминает те же предсезонные матчи, которые мы играем в Австрии, где приходят люди, чтобы посмотреть. Особенно, когда играешь с немецкими командами, приезжают, поддерживают своих. Достаточно приятно играть в такой обстановке, и шумно, и накал совсем по-другому ощущается. Футболисты - все спортсмены. И каждый игрок хочет выигрывать всегда, будь это тренировка или игра.

- Кирилл Кравцов сегодня в стартовых 11. Это стечение обстоятельств, или это связано с тем, что это матч с «Нижним»?

- Нет, мы будем смотреть максимально внимательно Кирилла, чтобы понять, насколько сейчас он готов.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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