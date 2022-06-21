«Зенит» по пенальти обыграл «Пари НН» на старте Кубка Pari Премьер

«Зенит» и «Пари НН» стартовали в предсезонном турнире Кубке Pari Премьер.

21 июня.

Команда Сергея Семака подала много угловых, и после одного из них Дмитрий Чистяков пробил немного выше рамки. А вскоре питерцы забили с игры, красивый дальний удар получился у Малкома, и мяч от штанги влетел в сетку. Соперник отыгрался со своего корнера, Кирилл Гоцук здорово сыграл у ворот и в борьбе переправил мяч в сетку.

После перерыва команда Михаила Галактионова могла вырвать победу. Вячеслав Кротов едва не коснулся мяча у дальней штанги после прострела. Ислам Машуков минимально промахнулся после подачи со стандарта.

В итоге - нескучные 1:1. В серии пенальти «Зенит» выиграл - 5:3.