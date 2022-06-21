Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» по пенальти обыграл «Пари НН» на старте Кубка Pari Премьер

21 Июня 2022 • 22:04 Комментировать
Зенит
1:1
Пари Нижний Новгород
окончен после пенальти

«Зенит» и «Пари НН» стартовали в предсезонном турнире Кубке Pari Премьер.

Протокол игры  
Зенит

1:1

(пен. 5:3) 

Пари Нижний Новгород
(1:0) Малком Филипе31'   
  40'Гоцук Кирилл (1:1)
Одоевский ДаниилАдамов АрсенЧистяков ДмитрийКруговой ДанилДуглас СантосСутормин АлексейКравцов КириллКлаудиньоМостовой АндрейМалком ФилипеСергеев Иван
Запасные: Сергеев Дмитрий IIКозлов ДанилаСкроботов ИльяБакаев ЗелимханБязров ДавидМихайлов ЯрославКузяев ДалерКержаков МихаилСандрачук АлександрКоледин Юрий
Нигматуллин АртурМасоэро ЛукасКаккоев НикитаГоцук КириллПенчиков ДаниилСтоцкий ДмитрийРыбчинский ДмитрийШарипов АльбертКалинский НиколайБерковский ИльяСулейманов Тимур
Запасные: Кротов ВячеславАгапов ИльяАнисимов АртурВоропаев АртёмМилсонСиницын АндрейМигунов ИванЮгалдин ДмитрийШереметов ФедорГруничев АлександрАлександров ВикторГорбунов Игорь

21 июня.

Команда Сергея Семака подала много угловых, и после одного из них Дмитрий Чистяков пробил немного выше рамки. А вскоре питерцы забили с игры, красивый дальний удар получился у Малкома, и мяч от штанги влетел в сетку. Соперник отыгрался со своего корнера, Кирилл Гоцук здорово сыграл у ворот и в борьбе переправил мяч в сетку.

После перерыва команда Михаила Галактионова могла вырвать победу. Вячеслав Кротов едва не коснулся мяча у дальней штанги после прострела. Ислам Машуков минимально промахнулся после подачи со стандарта.

В итоге - нескучные 1:1. В серии пенальти «Зенит» выиграл - 5:3.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июня
22:12 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что новый сезон РПЛ станет наименее посещаемым в истории
21:42 · Россия. Премьер-лига
Селюк обвинил Крыховяка в мелочности
21:33 · Россия. Премьер-лига
Юрист Прокопец: У российских клубов нет прав, только обязанности
21:22 · Россия. ФНЛ
«Родина» подписала контракт с воспитанником ЦСКА
21:10 · Кубок Париматч Премьер
Как «Зенит» и «Пари НН» забили по голу - видео видео
21:09 · Кубок Париматч Премьер
Бакаев дебютировал за «Зенит» в матче Кубка Pari Премьер против «Нижнего Новгорода»
20:58 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: FAN ID — это чума для любителей футбола 1
20:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» заплатит за трансфер Касьерры 7 миллионов евро эксклюзив
20:49 · Россия. Премьер-лига
Цорн рассказал, кто из легионеров останется в «Локомотиве»
20:40 · Россия. Премьер-лига
Яровинский назвал пиратами европейские клубы, которые будут приглашать легионеров из РПЛ бесплатно
20:39 · Россия. Премьер-лига
В Турции заявили, что Дзюбы не будет в «Фенербахче»
20:38 · Кубок Париматч Премьер
Малком стал автором первого гола на турнире «Кубок Pari Премьер» видео
20:28 · Россия. Премьер-лига
Гришин: ЦСКА нужно вернуть Чалова
20:27 · Россия. Премьер-лига
Стала известна зарплата Сарвели в «Сочи» эксклюзив
20:05 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Этот матч, конечно, важен»
Все новости
Рекомендуем