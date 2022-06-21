«Зенит» по пенальти обыграл «Пари НН» на старте Кубка Pari Премьер

«Зенит» и «Пари НН» стартовали в предсезонном турнире Кубке Pari Премьер.
Протокол игры
|Зенит
1:1
(пен. 5:3)
|Пари Нижний Новгород
|(1:0) Малком Филипе31'
|40'Гоцук Кирилл (1:1)
Одоевский Даниил•Адамов Арсен•Чистяков Дмитрий•Круговой Данил•Дуглас Сантос•Сутормин Алексей•Кравцов Кирилл•Клаудиньо•Мостовой Андрей•Малком Филипе•Сергеев Иван
Нигматуллин Артур•Масоэро Лукас•Каккоев Никита•Гоцук Кирилл•Пенчиков Даниил•Стоцкий Дмитрий•Рыбчинский Дмитрий•Шарипов Альберт•Калинский Николай•Берковский Илья•Сулейманов Тимур
21 июня.
Команда Сергея Семака подала много угловых, и после одного из них Дмитрий Чистяков пробил немного выше рамки. А вскоре питерцы забили с игры, красивый дальний удар получился у Малкома, и мяч от штанги влетел в сетку. Соперник отыгрался со своего корнера, Кирилл Гоцук здорово сыграл у ворот и в борьбе переправил мяч в сетку.
После перерыва команда Михаила Галактионова могла вырвать победу. Вячеслав Кротов едва не коснулся мяча у дальней штанги после прострела. Ислам Машуков минимально промахнулся после подачи со стандарта.
В итоге - нескучные 1:1. В серии пенальти «Зенит» выиграл - 5:3.