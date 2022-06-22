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Радченко оценил дебют Бакаева

22 Июня 2022 • 21:41 Комментировать
Зенит
1:1
Пари НН
окончен после пенальти

Тренер клубной академии «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал дебют полузащитника Зелимхана Бакаева в матче против «Пари НН».

«Бакаев в дебютной игре смотрелся нормально – это товарищеский матч, первый для него за «Зенит», тем более, он вышел во втором тайме. Не скажу, что он как-то блекло выглядел даже на фоне Малкома», — цитирует Радченко «РБ Спорт».

Специалист выразил уверенность в том, что Бакаев будет прибавлять с каждой игрой. Малком Филипе является сильным конкурентом для российского полузащитника, но ведь есть и другие позиции для новичка.

Зелимхан Бакаев вышел на замену во втором тайме в матче против «Пари НН» (1:1; 5:3 по пен.) в Кубке Pari Премьер.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Зелимхан Бакаев Малком Филипе Кубок Pari Премьер Пари НН
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