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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой оценил дебют Бакаева за «Зенит»

22 Июня 2022 • 12:10 Комментировать
Зенит
1:1
Пари НН
окончен после пенальти

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой оценил дебют Зелимхана Бакаева за «Зенит» в матче PARI Премьер против «Пари НН» (1:1, 5:3 по пенальти).

Напомним, экс-спартаковец вышел на после во втором тайме, отметившись реализованным 11-метровым ударом в послематчевой серии пенальти.

«Логично, что он вышел во втором тайме, это нормально. На 100% уверен, что Бакаев будет чаще использоваться в «Зените» и покажет свою истинную силу. Футболист хороший: неординарный, креативный», — приводит слова Мостового Metaratings.

По мнению Мостового, Бакаев сделал правильный шаг, уйдя из «Спартака», где его недооценивали.

Напомним, Бакаев пополнил состав «Зенита» летом текущего года на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой Зелимхан Бакаев Пари НН
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