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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго: «Порой Тедеско был просто безумен»

14 Мая 2022 • 13:03 Комментировать
Арминия
...
РБ Лейпциг
Через 3 ч. 5 мин.

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился впечатлениями от работы с бывшим главным тренером «красно-белых» Доменико Тедеско.

Француз отметил, что поначалу немецкому специалисту было непросто в России, но он сразу же внёс значительные изменения в игру «красно-белых», показав себя сильным тренером и замечательным человеком.

Также Жиго рассказал о непростом характере Тедеско.

«Порой Тедеско был просто безумен. Поэтому я удивился, когда при счёте 0:2 после первого тайма решающего матча в Грозном он вёл себя максимально спокойно. И просто попросил тех, кто не верит в успех, не выходить на вторую половину», — приводит слова Жиго официальный сайт «Спартака».

Жиго порадовался успехам 36-летнего немца в «Лейпциге» и выразил сожаление в связи с тем, что их встреча в Лиге Европы так и не состоялась из-за санкций УЕФА в отношении российского футбола.

Напомним, Тедеско возглавлял «Спартак» в период с октября 2019 по май 2021 года. Под руководством иностранного специалиста «красно-белые» сумели завоевать серебряные медали российского чемпионата.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Доменико Тедеско Самуэль Жиго
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