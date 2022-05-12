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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аякс» хочет оставить Бробби ещё на один сезон

12 Мая 2022 • 15:38 Комментировать
Арминия
...
РБ Лейпциг
14.05 16:30

Амстердамский «Аякс» намерен сохранить нападающего Брайана Бробби на следующий сезон. Напомним, что в нынешней кампании нидерландский форвард выступал за команду на правах аренды из немецкого «РБ Лейпцига».

По информации Фабрицио Романо, «Аякс» в последние пару дней провёл позитивные переговоры с руководством немецкого клуба относительно продления аренды Бробби на следующий сезон. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры для того, чтобы окончательно закрыть сделку.

Напомним, что сам Бробби является воспитанником «Аякса». Амстердамский клуб продал своего выпускника в немецкий «РБ Лейпциг» летом 2021 года, после чего взял его в аренду на один сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс РБ Лейпциг Брайан Бробби
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