«Аякс» хочет оставить Бробби ещё на один сезон

Амстердамский «Аякс» намерен сохранить нападающего Брайана Бробби на следующий сезон. Напомним, что в нынешней кампании нидерландский форвард выступал за команду на правах аренды из немецкого «РБ Лейпцига».

По информации Фабрицио Романо, «Аякс» в последние пару дней провёл позитивные переговоры с руководством немецкого клуба относительно продления аренды Бробби на следующий сезон. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры для того, чтобы окончательно закрыть сделку.

Напомним, что сам Бробби является воспитанником «Аякса». Амстердамский клуб продал своего выпускника в немецкий «РБ Лейпциг» летом 2021 года, после чего взял его в аренду на один сезон.