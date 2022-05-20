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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нкунку повторил достижение Клозе 16-летней давности

20 Мая 2022 • 20:24 Комментировать
Арминия
1:1
РБ Лейпциг
окончен

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку в нынешнем сезоне достиг показателей, которые очень давно не покорялись ни одному игроку Бундеслиги.

24-летний француз записал на свой счёт 20 голов и 13 результативных передач, став первым за 16 лет игроком Бундеслиги, сумевшим оформить не менее 20 голов и не менее 10 ассистов в одной кампании. Последним, кому это удавалось, был знаменитый немецкий форвард Мирослав Клозе (в сезоне 2005/06), сообщает Opta.

Во всех турнирах Нкунку поразил ворота 34 раза. На это ему потребовался 51 матч.

Контракт французского нападающего с «Лейпцигом» рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Мирослав Клозе РБ Лейпциг Кристофер Нкунку
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