Нкунку повторил достижение Клозе 16-летней давности

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку в нынешнем сезоне достиг показателей, которые очень давно не покорялись ни одному игроку Бундеслиги.

24-летний француз записал на свой счёт 20 голов и 13 результативных передач, став первым за 16 лет игроком Бундеслиги, сумевшим оформить не менее 20 голов и не менее 10 ассистов в одной кампании. Последним, кому это удавалось, был знаменитый немецкий форвард Мирослав Клозе (в сезоне 2005/06), сообщает Opta.

Во всех турнирах Нкунку поразил ворота 34 раза. На это ему потребовался 51 матч.

Контракт французского нападающего с «Лейпцигом» рассчитан до 2024 года.