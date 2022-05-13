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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кто будет представлять Бундеслигу в еврокубках: Расклады на последний тур

13 Мая 2022 • 09:25 Комментировать
Арминия
...
РБ Лейпциг
14.05 16:30

В немецкой Бундеслиге осталось провести последний тур, в котором определятся участники еврокубков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о раскладах.

За тур до конца известны три участника от Германии в Лиге чемпионов: «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Байер». Дальше же всё довольно запутанно.

Команда
Очки
РМ
«Лейпциг» 57 +35
«Фрайбург» 55 +13
«Унион» 54 +5
«Кёльн» 52 +4

На четвёртую строчку, которая также даёт право сыграть в Лигу чемпионов, осталось два претендента: «Лейпциг» и «Фрайбург». Формально, конечно, есть ещё и «Унион», но берлинцы, если и догонят, ни при каких раскладах не отыграют у подопечных Тедеско разницу в забитых и пропущенных мячах (+5 против +35).

«Лейпциг» на два очка опережает «Фрайбург» и имеет лучшую разницу голов. У последних она составляет +13. Довольно легко подсчитать, что «Лейпцигу» в последнем туре надо просто не проиграть «Арминии». Правда, клуб из Билефельда идёт предпоследним и для попадания в стыковые матчи должен обязательно побеждать. По этой причине «Лейпциг» точно не ждёт простая прогулка.

Что касается «Фрайбурга», то его в последнем туре ждёт выезд в Леверкузен. «Байер» со своего третьего места уже никуда не сдвинется, так что какой-то большой мотивации, кроме чисто спортивной, у «аспириновых» уже нет.

«Фрайбург» практически гарантировал себе место хотя бы в Лиге Европы. Подопечные Кристиана Штрайха ниже шестой позиции едва ли опустятся. У «Фрайбурга» всё же намного лучше разница голов, чем у «Кёльна». При этом шестая позиция в Бундеслиге в этом сезоне гарантирует место в Лиге Европы, так как в финал кубка Германии пробились «Лейпциг» и «Фрайбург».

В целом перед последним туром борьба «Униона» и «Кёльна» – это настоящая интрига. Кто окажется выше – тот попадёт в Лигу Европы, кто ниже – в Лигу конференций. При равенстве очков выше окажутся «козлы» (такой исход возможен только при победе «Кёльна» и ничьей «Унион», и в этом случае у первых будет лучше либо разница голов, либо она будет равна, но забитых мячей больше у подопечных Штеффана Баумгарта).

«Унион» в последнем туре принимает «Бохум», который все свои турнирные задачи решил. «Кёльн» же едет в гости к «Штутгарту», который борется за выживание. «Швабы» могут как вылететь напрямую, так и уйти из зоны стыковых матчей, так что они будут биться изо всех сил.

Роман Андреев

Кто больше остальных заслужил попадание в Лигу чемпионов?
«Лейпциг» «Фрайбург» «Унион» «Кёльн»
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