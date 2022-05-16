Тедеско выиграл 60% матчей в «РБ Лейпциге», это лучший показатель за всю историю клуба

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско является лучшим на данный момент в процентном соотношении побед за всю историю команды.

Телеграм-канал Opta Sports сообщил, что Тедеско выиграл 60% матчей в Бундеслиге. В 12 матчах «РБ Лейпциг» одержал 12 побед, потерпел 4 поражения, и 4 встречи закончились ничейным результатом.

Доменико Тедеско возглавил команду в декабре 2021 года, приняв ее на 11-м месте в Бундеслиге. За весенний отрезок сезона он смог вывести клуб в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков.

Ранее немецко-итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, выиграв серебряные медали.