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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тедеско выиграл 60% матчей в «РБ Лейпциге», это лучший показатель за всю историю клуба

16 Мая 2022 • 00:20 Комментировать
Арминия
1:1
РБ Лейпциг
окончен

Главный тренер «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско является лучшим на данный момент в процентном соотношении побед за всю историю команды.

Телеграм-канал Opta Sports сообщил, что Тедеско выиграл 60% матчей в Бундеслиге. В 12 матчах «РБ Лейпциг» одержал 12 побед, потерпел 4 поражения, и 4 встречи закончились ничейным результатом.

Доменико Тедеско возглавил команду в декабре 2021 года, приняв ее на 11-м месте в Бундеслиге. За весенний отрезок сезона он смог вывести клуб в Лигу чемпионов, заняв четвертое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 58 очков.

Ранее немецко-итальянский специалист работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год, выиграв серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Бундеслига РБ Лейпциг Доменико Тедеско
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