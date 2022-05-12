Нкунку – первый футболист в истории, которого четыре раза за сезон признавали игроком месяца в Бундеслиге

Полузащитник «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку отметился уникальным достижением в чемпионате Германии. Недавно игрок в четвёртый раз за сезон был признан игроком месяца в Бундеслиге. Ни один футболист в истории турнира не удостаивался этого звания четыре раза за один.

Напомним, что Кристофер Нкунку на сегодняшний день является трансферной мишенью многих европейских топ-клубов. В услугах француза заинтересованы такие команды, как «Милан», «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

В этом сезоне Нкунку забил 20 голов в чемпионате Германии за «РБ Лейпциг». Кроме этого на счету футболиста 13 голевых передач в турнире.