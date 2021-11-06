Осинькин: «Эта награда - это, конечно, заслуга клуба, команды и тренерского штаба»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- В первый раз тренер команды «Крыльев Советов» получает награду лучшему тренеру месяца. Насколько она вам подняла настроение при подготовке к матчу?

- Дело не в подготовке к матчу, просто у нас клуб развивается и достаточно много позитивных вещей в нем происходит. В том числе и кроме этой награды, у нас людей начинают включать в расширенные списки сборных. Сейчас вот первая ласточка для этого коллектива. У нас Иван Сергеев едет в сборную. Могу сказать, что эта награда - это, конечно, заслуга всей команды, клуба, команды и тренерского штаба, который всегда со мной.