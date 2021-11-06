Зиньковский: «Всегда в каждом матче есть установка обыгрывать»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Химки» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Можно ли сказать, что круглая цифра вдохновила тебя на такие свершения в сегодняшней встрече?

- Пускай будет так. Всем приятно, что мы выиграли, приятно, что на ноль отыграли. Оборона и вся команда постаралась. Поздравляю всю команду и тренерский штаб, мы идем дальше и хороший темп набрали.

- Что в первом тайме, что во втором казалось, что «Крылья» очень аккуратно начинают, потом забивают, и содержание игры переворачивается к полному доминированию Самары. С чем это связано? Связано ли это с тактикой на матч?

- Просто хотели играть первым номером, мы со всеми так стараемся играть. В первом тайме это больше было видно, во втором тайме при счете 2:0 мы чуть-чуть сели, немного отдали инициативу, но потом сразу в первой контратаке забили гол и потом уже при 3:0 спокойно доигрывали.

- Сегодня у вас очень много индивидуально получалось идти в обводку, обострять. Была ли установка в этом матче больше идти в дриблинг? Учитывая, что на фланге есть проблемы у соперника.

- Я бы не сказал, что проблемы, но всегда в каждом матче есть установка обыгрывать, создавать какие-то моменты через фланги и полуфланги. Сегодня получилось больше, в каких-то матчах меньше. Хорошо, что так получилось забить.