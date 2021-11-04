​Осинькин признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в октябре. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ на своей страничке в «Твиттере». Отмечается, Осинькина лучшим выбрали фанаты и эксперты, а представители «Матч Премьер» проголосовали за наставника «Зенита» Сергея Семака.

В прошлом месяце «Крылья Советов» набрали в чемпионате России 9 очков из 12. Самарская команда обыграла «Динамо» (1:0), «Нижний Новгород» (2:0) и «Краснодар» (1:0), но проиграла ЦСКА (1:3).

После тринадцати туров «Крылья Советов» занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.