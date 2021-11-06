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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» спокойно разгромили «Химки»

06 Ноября 2021 • 18:27 Комментировать (1)
Крылья Советов
3:0
Химки
окончен

В матче 14-го тура РПЛ, в котором играли «Крылья Советов» и «Химки», борьбы не получилось. Владислав Сарвели головой вколотил мяч  в сетку в середине первого тайма. Антон Зиньковский попал в штангу, а Иван Сергеев забил с пенальти. У гостей был момент с попаданием в перекладину, а Роман Ежов в контратаке поставил точку - 3:0.           

С 22 очками самарцы вырвались на шестое место.

Протокол игры  
Крылья Советов 3:0 Химки
(1:0) Сарвели Владислав 20'    
(2:0) Сергеев Иван 39'    
(3:0) Ежов Роман 71'    
Ломаев Иван Зеффан Мехди Бегич Сильвие Чернов Никита Горшков Юрий   67'   76' (Бейл Гленн (   76') Ежов Роман Витюгов Максим   4'   73' (Якуба Денис (   73') Пруцев Данил Зиньковский Антон   73' (Пиняев Сергей (   73') Сарвели Владислав   76' (Глушенков Максим (   76') Сергеев Иван
Запасные: Солдатенков Александр Бельтюков Данил Липовой Данил Овсянников Богдан Смирнов Данила Божин Сергей Цыпченко Дмитрий
Лантратов Илья Данилкин Егор   45'   76' (Набиуллин Эльмир (   76') Карпов Максим   41' Филин Александр   72' Боженов Кирилл Дагерстол Филип Трошечкин Александр   64' (Адеми Кемаль (   64') Идову Брайн   29'   76' (Садыгов Илья (   76') Глушаков Денис Кухарчук Илья   64' (Соколов Артём (   64') Мирзов Резиуан
Запасные: Генералов Егор Камышев Илья Долгов Александр Сабович Бесард Сычёв Виталий
06 ноября. Стадион "Самара Арена" (Самара).

 

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Крылья Советов Химки
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«Крылья Советов» - «Химки» - 3:0 (закончен)
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