«Крылья Советов» спокойно разгромили «Химки»

В матче 14-го тура РПЛ, в котором играли «Крылья Советов» и «Химки», борьбы не получилось. Владислав Сарвели головой вколотил мяч в сетку в середине первого тайма. Антон Зиньковский попал в штангу, а Иван Сергеев забил с пенальти. У гостей был момент с попаданием в перекладину, а Роман Ежов в контратаке поставил точку - 3:0.
С 22 очками самарцы вырвались на шестое место.
Протокол игры
|Крылья Советов
|3:0
|Химки
|(1:0) Сарвели Владислав 20'
|(2:0) Сергеев Иван 39'
|(3:0) Ежов Роман 71'
Ломаев Иван • Зеффан Мехди • Бегич Сильвие • Чернов Никита • Горшков Юрий 67' 76' ( Бейл Гленн ( 76') • Ежов Роман • Витюгов Максим 4' 73' ( Якуба Денис ( 73') • Пруцев Данил • Зиньковский Антон 73' ( Пиняев Сергей ( 73') • Сарвели Владислав 76' ( Глушенков Максим ( 76') • Сергеев Иван
Запасные: Солдатенков Александр • Бельтюков Данил • Липовой Данил • Овсянников Богдан • Смирнов Данила • Божин Сергей • Цыпченко Дмитрий
Лантратов Илья • Данилкин Егор 45' 76' ( Набиуллин Эльмир ( 76') • Карпов Максим • 41'Филин Александр • 72'Боженов Кирилл • Дагерстол Филип • Трошечкин Александр 64' ( Адеми Кемаль ( 64') • Идову Брайн 29' 76' ( Садыгов Илья ( 76') • Глушаков Денис • Кухарчук Илья 64' ( Соколов Артём ( 64') • Мирзов Резиуан
Запасные: Генералов Егор • Камышев Илья • Долгов Александр • Сабович Бесард • Сычёв Виталий
06 ноября. Стадион "Самара Арена" (Самара).