«Крылья Советов» спокойно разгромили «Химки»

В матче 14-го тура РПЛ, в котором играли «Крылья Советов» и «Химки», борьбы не получилось. Владислав Сарвели головой вколотил мяч в сетку в середине первого тайма. Антон Зиньковский попал в штангу, а Иван Сергеев забил с пенальти. У гостей был момент с попаданием в перекладину, а Роман Ежов в контратаке поставил точку - 3:0.

С 22 очками самарцы вырвались на шестое место.