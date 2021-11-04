Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 207 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гленн Бейл: «На прошлой неделе смотрел несколько матчей «Краснодара» и ЦСКА, сейчас смотрю матчи «Химок»

04 Ноября 2021 • 20:46 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
06.11 16:30

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл на клубном канале в YouTube рассказал о подготовке к матчам РПЛ.

- Смотришь ли ты матчи других команд российской Премьер-лиги?

- Да, конечно, я смотрю матчи Премьер-лиги, так я готовлюсь к предстоящим соперникам. На прошлой неделе я смотрел несколько матчей «Краснодара» и ЦСКА. Сейчас я смотрю матчи «Химок».

- Чем ты занимаешься в свободное время?

- Иногда я гуляю здесь по Загородному парку. Здесь несколько хороших парков, где я могу по вечерам гулять. Перед локдауном я ходил ужинать в несколько ресторанов.

- Что думаешь о самарских болельщиках?

- Да, болельщики мне пишут после игры, перед игрой. На каждом выездном матче у нас много болельщиков. И да, не так здорово играть, когда на стадионе всего несколько тысяч. Конечно, я надеюсь, что в скором времени стадион будет полным.

- Что думаешь о «Химках»?

- Как я и говорил, я смотрел несколько матчей, особенно следил за игрой моего соперника, левого вингера, он быстр, команда хорошая. Да, они не взяли много очков, но я думаю, игра будет сложная, и мы будем бороться до конца

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Гленн Бейл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Ноября
21:17 · Россия. Премьер-лига
Воронин назвал имена трёх лучших российских футболистов, среди которых двое игроков «Динамо»
20:46 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бейл: «На прошлой неделе смотрел несколько матчей «Краснодара» и ЦСКА, сейчас смотрю матчи «Химок»
20:44 · Россия. Премьер-лига
Боярский надеется, что Ракицкий и Азмун не покинут «Зенит»
20:38 · Россия. Премьер-лига
Гленн Бейл: «Знаю несколько русских слов, которые мне нужны на поле, а также чтобы заказать еду»
20:17 · Россия. Премьер-лига
«Он боец»: Геркус встал на защиту Дзюбы
19:34 · Россия. Премьер-лига
Ребров рассказал о новой роли в «Спартаке»
18:18 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Шейхи в «Спартаке» - это затравка для дурных»
17:34 · Россия. Премьер-лига
​В КДК рассказали, кого «Зенит» может пустить в закрытый сектор 1
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Семак не ожидает лёгкого матча с «Уралом» 3
15:48 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал о состоянии Оздоева, Сантоса и Кузяева
15:40 · Россия. ФНЛ
​4 матча ФНЛ пройдут без зрителей
14:49 · Россия. Премьер-лига
​Шварц высказался о «Краснодаре» перед субботней игрой
14:44 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин назвал лучшего тренера РПЛ 5
14:40 · Россия. Премьер-лига
​Оздоев приступил к тренировкам в общей группе
13:56 · Россия. Премьер-лига
​«Федун – ничтожный руководитель»: Кавазашвили мечтает о покупке «Спартака» шейхами 7
Все новости
Рекомендуем