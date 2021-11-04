Гленн Бейл: «На прошлой неделе смотрел несколько матчей «Краснодара» и ЦСКА, сейчас смотрю матчи «Химок»

Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл на клубном канале в YouTube рассказал о подготовке к матчам РПЛ.

- Смотришь ли ты матчи других команд российской Премьер-лиги?

- Да, конечно, я смотрю матчи Премьер-лиги, так я готовлюсь к предстоящим соперникам. На прошлой неделе я смотрел несколько матчей «Краснодара» и ЦСКА. Сейчас я смотрю матчи «Химок».

- Чем ты занимаешься в свободное время?

- Иногда я гуляю здесь по Загородному парку. Здесь несколько хороших парков, где я могу по вечерам гулять. Перед локдауном я ходил ужинать в несколько ресторанов.

- Что думаешь о самарских болельщиках?

- Да, болельщики мне пишут после игры, перед игрой. На каждом выездном матче у нас много болельщиков. И да, не так здорово играть, когда на стадионе всего несколько тысяч. Конечно, я надеюсь, что в скором времени стадион будет полным.

- Что думаешь о «Химках»?

- Как я и говорил, я смотрел несколько матчей, особенно следил за игрой моего соперника, левого вингера, он быстр, команда хорошая. Да, они не взяли много очков, но я думаю, игра будет сложная, и мы будем бороться до конца