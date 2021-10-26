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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Крылья Советов» и «Химки» сыграют при пустых трибунах

26 Октября 2021 • 22:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Химки
06.11 16:30

Поединок 14-то тура российской Премьер-лиги между «Крыльями Советов» и «Химками», который запланирован на шестое ноября, пройдет при пустых трибунах. Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Самаре.

Таким образом, в день матча в регионе будут действовать коронавирусные ограничения, об этом в интервью ТАСС заявил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. Сообщается, что сами местные спортивные команды не вынуждены отправляться на карантин, но продолжат заниматься «при закрытых дверях».

Отметим, что Самара на данный момент занимает четвертое место по всей стране по количеству выявленных случаев на заболевание Covid-19.


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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Химки
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