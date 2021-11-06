Ющенко: «Поменяли сегодня расстановку, у нас появились другие люди»

И.о. главного тренера «Химок» Игорь Ющенко поделился ожиданиями от матча с «Крыльями Советов» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сразу три перестановки в стартовом составе по сравнению с прошлым матчем. Прокомментируйте, пожалуйста, чем они вызваны? Насколько они сильно перестроят игру?

- Ясно, что мы поменяли сегодня расстановку, у нас появились другие люди. У нас не 11 человек, поэтому идет ротация, нормальное явление.

- Повреждение Стоиновича. Насколько оно серьезное? Насколько сложно было заменить игрока в этой ситуации? Насколько равноценной будет его замена?

- Там просто ушиб, поэтому к следующей игре он будет готов. У нас есть равноценная замена, поэтому все нормально.